ВЕНА, 9 июл — ПРАЙМ. Главу палаты экономики Австрии — общенациональной организации, которая представляет интересы австрийского делового сообщества — Харальда Марера раскритиковали за то, что он поставил под сомнение целесообразность введенных против России санкций из-за ситуации на Украине. "Газпром" ответил на решение Австрии по газохранилищу в Хайдахе

Марер задался вопросом, были ли санкции в достаточной мере "продуманы". По его мнению, решение Австрии встать на сторону Украины было "политическим".

Глава минздрава Австрии Йоханнес Раух ("Зеленые") обрушился с критикой на Марера и заявил, что он "ошеломлен" его высказыванием. Против также выступили социал-демократы, а также право-либеральная партия NEOS.

Правая Партия свободы (АПС) поддержала Марера.

"Наша позиция уже несколько месяцев ясна: санкции против России — это санкции против собственного народа и собственной экономики. Австрии лучше сегодня, а не завтра выйти из этой программы самоуничтожения", — заявил представитель АПС по вопросам экономики.