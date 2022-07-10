НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июл — ПРАЙМ. Нефтекомпания Lanka Indian Oil Company заявила, что с воскресенья возобновляет поставки топлива на свои заправки. СМИ: президент Шри-Ланки покинет свой пост 13 июля

Lanka Indian Oil Company, дочерняя компания IndianOil в Шри-Ланке, является единственной частной нефтяной компанией, которая управляет розничными заправочными станциями в Шри-Ланке.

Как отметили в компании, заправочные станции в главном городе острова Тринкомали работают круглосуточно.

Ранее Lanka Indian Oil Company приостановила выдачу топлива на своих АЗС.

Накануне многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сам президент был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.

Лидеры партий страны в ходе экстренного заседания призвали президента и премьера уйти в отставку, назначить временным президентом спикера парламента, в течении 30 дней избрать из членов парламента нового главу государства, а также назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время.

Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.