ВЕНА, 10 июл — ПРАЙМ. Глава палаты экономики Австрии Харальд Марер подтвердил свою позицию против антироссийских санкций. В Австрии раскритиковали главу палаты экономики из-за позиции по санкциям

Ранее австрийские "Зеленые", социал-демократы и правовые либералы обрушились на Марера с критикой из-за его позиции по антироссийским санкциям. Марер поставил под сомнение, что санкции были достаточно "продуманы", заявив, что решение встать на сторону Украины было "политическим". Его поддержала правая Австрийская партия свободы.

Несмотря на вал критики, в том числе со стороны главы минздрава страны Йоханнеса Рауха ("Зеленые"), Марер подтвердил свою позицию в отношении санкций против России, отметив, что, по-видимому, о них думали "только одним полушарием мозга".

При этом Марер отверг критику министра здравоохранения Рауха, сказав, что не против санкций в целом.

"Все это предположения. Если министр работает с ложными утверждениями вместо того, чтобы разбираться с огромными экономическими последствиями санкций, то он дешево уходит от ответственности", — сказал Марер газете Kurier.

Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.