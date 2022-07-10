АНКАРА, 10 июл — ПРАЙМ. Турция рассчитывает в ближайшие дни провести четырехстороннюю (Турция – Россия – Украина – ООН) встречу по "зерновому вопросу", она может быть как очной, так и дистанционной, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар. Антироссийские санкции оказались неэффективными, заявила Марин Ле Пен

Ранее Акар сообщал, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные подвижки, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.

"Речь идет о 20-25 миллионах тонн зерна… По возможности мы стараемся обсуждать и находить решения на четырехсторонних встречах. Проводя эти встречи, мы пытаемся найти разумные и логичные решения. Мы желаем, чтобы эти встречи можно было провести дистанционно или очно в ближайшие дни, и мы прилагаем усилия, чтобы найти разумные и логичные решения для этого", — приводит слова Акара газета Star.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.