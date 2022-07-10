МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что Германия заблокирует новый пакет финансовой помощи для Украины в размере девяти миллиардов евро и это вызывает недовольство Киева. Times: Киев хочет добиться "конфискации российской недвижимости" в Британии

Ссылаясь на свои источники в Брюсселе и Киеве журналисты издания отметили, что министр финансов Германии Кристиан Линднер не поддерживает планы Еврокомиссии оказывать помощь Украине за счет общего европейского долга, как это уже было в период пандемии COVID-19. Немецкие власти пока одобрили только первый транш в размере миллиарда евро, который должен поступить до конца июля.

Украинские власти оценивают свои потребности в пять миллиардов евро. По данным издания, Украина может объявить дефолт сентябре при наступлении срока очередного погашения внешнего долга.

Corriere della Sera также сообщила о том, что Киев понимает желание Берлина обойти часть санкций для гарантии поставок российского газа в ЕС. По мнению автора материала, именно с этим может быть связано увольнение украинского посла в ФРГ Андрея Мельника.