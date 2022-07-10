2022-07-10T16:31:23+03:00

2022-07-10T16:31:23+03:00

2022-07-10T16:31:23+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220710/837441767.html

Глава минторга США не увидела оснований для "серьезной рецессии" в стране

Экономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ГЛАВА МИНТОРГА США ЗАЯВИЛА, ЧТО НЕ ВИДИТ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ "СЕРЬЕЗНОЙ РЕЦЕССИИ" В АМЕРИКАНСКОЙ ЭКОНОМИКЕ, НО ВИДИТ РИСКИ ЗАМЕДЛЕНИЯ ЕЕ РОСТА Новость дополняется ПРАЙМ, 10.07.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60