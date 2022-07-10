МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. ГЛАВА МИНТОРГА США ЗАЯВИЛА, ЧТО НЕ ВИДИТ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ "СЕРЬЕЗНОЙ РЕЦЕССИИ" В АМЕРИКАНСКОЙ ЭКОНОМИКЕ, НО ВИДИТ РИСКИ ЗАМЕДЛЕНИЯ ЕЕ РОСТА

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