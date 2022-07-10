МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, ответ России будет достойным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лидер политической партии Франции "Национальный фронт" Марин Ле Пен

Антироссийские санкции оказались неэффективными, заявила Марин Ле Пен

"Межведомственная работа велась по ответным действиям, и наши западные так называемые партнеры, в данном случае Еврокомиссия, Евросоюз, должны понимать, что часики тикают, и терпение не безгранично… Никто официально в детали их не посвящал… но мы сказали неоднократно и публично, и им, что ответ будет достойным", — сказала она в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", фрагмент которой размещен в Telegram-канале Захаровой.

"Невозможно бесконечно ждать у моря погоды и быть успокоенными и довольствоваться какой-то невнятной риторикой Еврокомиссии. Они такие быстрые, когда нужно принимать с их точки зрения решения по наказанию России, введению санкций, продлению санкций, и они такие медленные, когда нужно разгребать собственные завалы… Ну как-то нужно активизироваться", — добавила она.

Ранее представитель ЕК Йоханнес Барк заявил, что Еврокомиссия пока не подготовила рекомендации для властей Литвы по вопросу транзита российских товаров в Калининград, однако находится в контакте с литовскими властями. Отвечая на вопрос о том, должна ли Литва начать ограничивать с 10 июля транзит новых категорий товаров в Калининград (алкоголя, цемента и ряда других), поскольку в отношении этих категорий попавших под санкции товаров заканчивается действие переходного периода, представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри подчеркнул, что исполнение санкций находится в приоритете для Еврокомиссии.