Инвестор отметил привлекательность российского рынка для вложений
Инвестор Роджерс рассказал о привлекательности российского рынка для вложений
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российский рынок сохраняет привлекательность для иностранных инвестиций, несмотря на санкции Запада. Об этом рассказал РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.
По словам эксперта, выгодными являются вложения в сельское хозяйство и страны, в которых оно является одной из ключевых отраслей. Это связано с вопросом обеспечения глобальной продовольственной безопасности.
Аналитик также указал на плохое состояние инвестклимата в Европе и высокую долговую нагрузку региона.