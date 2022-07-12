МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российский рынок сохраняет привлекательность для иностранных инвестиций, несмотря на санкции Запада. Об этом рассказал РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс. Евро стремится к паритету с долларом на отказе инвесторов от риска

По словам эксперта, выгодными являются вложения в сельское хозяйство и страны, в которых оно является одной из ключевых отраслей. Это связано с вопросом обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Аналитик также указал на плохое состояние инвестклимата в Европе и высокую долговую нагрузку региона.