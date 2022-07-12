МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве в 2023 году сохранятся на уровне текущего года. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда.

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По сообщению ведомства, новый законопроект предполагает, что страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые будут действовать в 2023 году, останутся на уровне тарифов 2022 года. Они будут дифференцированы по классам профессионального риска в зависимости от вида экономической деятельности предприятия и составят от 0,2 до 8,5% от фонда оплаты труда.

Кроме того, сохранится льгота по уплате страховых взносов в размере 60% от размера страховых тарифов для организаций любых организационно-правовых форм с выплат в пользу работников, являющихся инвалидами I, II и III групп, подчеркнули в Минтруде.