МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Twitter Inc в понедельник дал отпор Илону Маску, обвинив его в "намеренном" нарушении соглашения о покупке соцсети, сообщило агентство Рейтер. Несколькими днями ранее самый богатый человек в мире и гендиректор Tesla Inc решил отказаться от сделки на 44 млрд долларов. Twitter подаст в суд на Маска за отказ от покупки компании

В письме Маску, датированном воскресеньем и отправленном регуляторам в понедельник, Twitter написал, что не нарушал свои обязательства по соглашению, в чем его в пятницу обвинил Маск, стремясь разорвать договор.

"Twitter требует, чтобы Маск и другие лица с его стороны соблюдали обязательства по соглашению, в том числе обязательство приложить все необходимые усилия для реализации и введения в действие трансакций, предусмотренных соглашением", — говорится в письме.

Компания планирует подать на Маска в суд, чтобы заставить его завершить сделку. Но в понедельник он отшутился в Twitter по поводу компании и ее угрозы. Twitter, согласно источникам, намерен подать иск на этой неделе в суд Делавэра.

В письме Twitter также указал, что соглашение о слиянии продолжает действовать, добавив, что примет меры для завершения сделки.

Акции Twitter по итогам торгов упали на 11,3% до 32,65 доллара, что предполагает 40%-ный дисконт к предложенной Маском цене в 54,20 доллара. Снижение стало самым сильным в процентном выражении за 14 месяцев. Акции вне основной сессии выросли менее чем на 1%.

Акции Tesla по итогам сессии потеряли почти 7%.

Согласно S3 Partners, понедельник трейдеры, продавая без покрытия падающие акций Twitter, заработали на корректировке по рынку 148 млн долларов, а короткие позиции по Tesla вылились в прибыль при корректировке по рынку в размере 1,3 млрд долларов.

"Совету Twitter нужно обдумать потенциальный ущерб для сотрудников и акционеров, который может повлечь за собой раскрытие новых внутренних данных при разбирательствах", — указал аналитик Benchmark Марк Згутович.

При этом, согласно юристам, у 16-летней соцсети есть хорошие аргументы против Маска, но она может выбрать вариант повторных переговоров или урегулирования вместо длительной судебной тяжбы.

"Мы считаем, что намерение Илона Маска отказаться от слияния в большей мере основано на недавней рыночной распродаже, чем…на том, что Twitter не выполнил его просьбу, — написал аналитик Jefferies Брент Тилл. — Без сделки акции, на наш взгляд, вполне могут нащупать дно на 23,5 доллара".