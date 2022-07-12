МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Спрос на мировом рынке серебра в 2021 году вырос на 19% по сравнению с 2020 годом, до 1,05 миллиарда унций, говорится в отчете Института серебра (The Silver Institute). Стоимость меди падает на рисках вокруг спроса и укреплении доллара

"Все категории спроса на серебро укрепились в прошлом году, доведя годовой показатель до 1,05 миллиарда унций, что на 19% больше, чем в 2020 году. Промышленное использование серебра выросло на 9% до 508,2 миллиона унций, несмотря на глобальные логистические проблемы", — сказано в отчете.

Согласно отчету, за 2021 использование серебра в возобновляемых источниках энергии увеличилось на 13% — до 113,7 миллиона унций. Также увеличилось потребление серебра в оборонном и аэрокосмическом секторе, составив 47,7 миллиона унций, что больше показателей 2020 года на 6%. Производство серебряных ювелирных изделий подскочило на 21% в 2021 году до 181,4 миллиона унций.

"Мировое производство добытого серебра выросло на 5,3% в 2021 году, достигнув 822,6 миллиона унций. Это увеличение стало самым значительным ежегодным ростом поставок серебра с 2013 года и было обусловлено восстановлением производства после сбоя, связанного с COVID-19, в 2020 году", — поясняется в отчете.

На фоне возросшего потребления, рынок серебра в прошлом году испытал первый дефицит с 2015 года на уровне 51,8 миллиона унций.

В отчете также приводится прогноз на 2022 год, который учитывает сложности связанные с многолетней инфляцией, спецоперацией РФ на Украине, повышением процентных ставок. Несмотря на эти факторы, эксперты прогнозируют рост потребления серебра на 5% из-за наращивания его использования в промышленности и продолжающегося восстановительного тренда на ювелирные украшения после пандемии коронавируса. Мировое предложение, в свою очередь, должно вырасти на 3%, благодаря более высокой добыче в шахтах и росту переработки.