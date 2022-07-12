МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Правительство планирует рост потребления в России метана как газомоторного топлива до 1,71 миллиарда кубометров в 2022 году и до 6,8 миллиарда к 2030 году. Об этом сообщил вице-премьер страны Александр Новак. Новак оценил финансирование догазификации в России до конца 2022 года

"Закономерным продолжением политики увеличения внутреннего потребления природного газа является развитие рынка газомоторного топлива. К концу 2021 года в стране ежегодное потребление метана на транспорте составило 1,37 миллиарда кубометров. В текущем году в наших планах достичь показателя в 1,71 миллиарда кубометров, а к 2030 году мы ставим перед собой амбициозную задачу по выходу на 6,8 миллиарда кубометров", — написал Новак в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".

Также он отмечает, что в России растёт объём поставок на внутренний рынок потребителям. Они увеличились с 420 миллиардов кубометров в 2016 году до 470 миллиардов кубометров по итогам 2021 года. При этом экспорт в прошлом году составил только половину этого объёма — 249 миллиардов кубометров, добавляет Новак, отмечая тенденцию к более широкому использованию газа именно на внутреннем рынке.