МИНСК, 12 июл — ПРАЙМ. Министерство финансов Белоруссии заявило, что рейтинговое агентство Fitch применило субъективный подход в оценке кредитоспособности республики. Годовая инфляция в Белоруссии в июне выросла до 17,6%

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте до "C" с "CCC", не предоставляя прогноза. В сообщении агентства отмечалось, что понижение рейтинга последовало после объявления министерства финансов Белоруссии от 29 июня о том, что платежи по евробондам к оплате в долларах США будут вместо этого проведены в белорусских рублях.

"Сложившиеся обстоятельства, по нашему мнению, указывают на субъективный подход в оценке кредитоспособности Республики Беларусь со стороны рейтингового агентства Fitch", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что Citigroup Global Markets Europe AG и Citibank N.A., London Branch в рамках санкционных решений, принятых Западом в отношении Республики Беларусь, 7 июля заявили о приостановке работы в качестве регистратора, финансового, платежного и трансфертного агента по еврооблигациям Республики Беларусь".

"В таких условиях вынуждено выбирать альтернативные варианты исполнения обязательств по еврооблигациям перед держателями, так как ситуация по своей сути является форс-мажорной. Однако рейтинговое агентство Fitch игнорирует данные обстоятельства и фактическую невозможность западных расчетно-клиринговых систем исполнять в полном объеме свои обязательства по надлежащему переводу денежных средств владельцам еврооблигаций Республики Беларусь", — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, там говорится, что в рамках проведения обзора кредитного рейтинга Белоруссии "рейтинговым агентством Fitch были проигнорированы подробные разъяснения и аргументированная просьба министерства финансов о полном и всестороннем анализе ситуации с осуществлением платежей по еврооблигациям".

В конце июня пресс-служба правительства республики сообщила, что Белоруссия будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях. Минфин страны также уточнял, что Белоруссия на фоне проблем с осуществлением платежей по евробондам из-за санкций осуществила в июне выплаты по облигациям в белорусских рублях. Как подчеркивалось, было решено в рамках выплат по евробондам перечислять суммы в белорусских рублях на специально открываемые в белорусском Беларусбанке счета. Доступ к данным средствам был обеспечен для определенного эмиссионной документацией платежного агента — Citibank N.A. London Branch. Министерство финансов Белоруссии ищет новых агентов для осуществления операций с еврооблигациями республики, поскольку Citigroup и Citibank отказались с ними работать.