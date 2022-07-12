Владимир Путин указом увеличил с десяти до 11 число вице-премьеров в правительстве
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Президент Росси Владимир Путин подписан указ, согласно которому число вице-премьеров в российском правительстве увеличивается с десяти до 11. Документ предусматривает новую должность — заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли РФ. Указ опубликован на портале правовой информации.
"Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 11 заместителей", — сказано в документе.
Правительство должно представить предложения по внесению изменений в акты президента и привести свои акты в соответствии с настоящим указом.