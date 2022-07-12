Госдума рассмотрит вопрос утверждения Мантурова на новую должность 15 июля
Госдума рассмотрит кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера 15 июля
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в пятницу, 15 июля, рассмотрит кандидатуру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства. Об этом сообщается в думском Telegram-канале.
"Вопрос об утверждении Дениса Мантурова на должность заместителя Председателя Правительства РФ — министра промышленности и торговли будет рассмотрен на пленарном заседании Государственной Думы 15 июля", — сказано в сообщении.
"В ближайшие дни состоится обсуждение кандидатуры Дениса Мантурова в профильном комитете по промышленности и торговле, а также во фракциях Государственной Думы", — также говорится в сообщении.
Добавляется, что информация депутатам уже направлена.