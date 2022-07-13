Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,62%
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,62% на 8 июля
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась на 8 июля до 15,62% с 16,19% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
По данным Росстата, недельная дефляция вернулась в РФ — со 2 по 8 июля составила 0,03%, с начала года потребительские цены выросли на 11,6%.
"В годовом выражении рост цен замедлился до 15,62% год к году", — говорится в обзоре министерства.
Как указывают авторы обзора, основной вклад в снижение цен продолжает вносить удешевление продовольственных товаров за счет дефляции плодоовощной продукции, а также замедление роста цен на другие продукты питания. "Кроме того, продолжилось снижение цен в сегменте непродовольственных товаров. В сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 0,67%", — указано в документе.