МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась на 8 июля до 15,62% с 16,19% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В России вновь зафиксирована недельная дефляция

По данным Росстата, недельная дефляция вернулась в РФ — со 2 по 8 июля составила 0,03%, с начала года потребительские цены выросли на 11,6%.

"В годовом выражении рост цен замедлился до 15,62% год к году", — говорится в обзоре министерства.

Как указывают авторы обзора, основной вклад в снижение цен продолжает вносить удешевление продовольственных товаров за счет дефляции плодоовощной продукции, а также замедление роста цен на другие продукты питания. "Кроме того, продолжилось снижение цен в сегменте непродовольственных товаров. В сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 0,67%", — указано в документе.