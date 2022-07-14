МОСКВА, 14, июл — ПРАЙМ. В Евросоюзе готовятся представить и одобрить седьмой пакет антироссийских санкций в течение недели. Об этом сообщает интернет-портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.
Согласно порталу, в течение недели Европейский союз представит и одобрит новый раунд санкций против России.
Подчеркивается, что подготовка постпредов стран-участниц к новому пакету санкций возобновится в четверг и пятницу.
По данным ресурса, в седьмой пакет санкций включат запрет на импорт российского золота, запрет на экспорт товаров двойного назначения.