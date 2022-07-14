МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство правом регулировать трудовые отношения при специальных мерах в экономике. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Так, кабмин сможет устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений для:

отдельных организаций;

их подразделений;

отдельных производственных объектов,

Правительство наделяется правом, в том числе, устанавливать порядок и условия предоставления отпусков и привлечения к работе сверх рабочего времени, в ночные часы, в выходные и нерабочие праздничные дни.

Документ вносит соответствующие изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации.