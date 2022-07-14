МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Правительство России сообщило об утверждении списка товаров для госзакупок, по которым будет указываться доля вторсырья, использованного при их производстве. Путин ввел новую должность в правительстве

Правительство утвердило перечень товаров для государственных и муниципальных закупок, по которым с 2023 года будет указываться доля вторсырья, использованного при производстве. Отмечается, что в список вошли покрытия из резиновой крошки для спортивных сооружений, тротуарная плитка, мягкая резиновая плитка, контейнеры и урны для мусора, грунт для технических целей, а также бумажные полотенца и салфетки.

В правительстве добавили, что постановление подготовлено в рамках дорожной карты по реализации концепции расширенной ответственности производителей и импортёров товаров и упаковки. Её цель – достижение баланса между выпускаемой в оборот продукцией и её утилизацией.