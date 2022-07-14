МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Правительство России сообщило об утверждении списка товаров для госзакупок, по которым будет указываться доля вторсырья, использованного при их производстве.

Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета

Путин ввел новую должность в правительстве

Правительство утвердило перечень товаров для государственных и муниципальных закупок, по которым с 2023 года будет указываться доля вторсырья, использованного при производстве. Отмечается, что в список вошли покрытия из резиновой крошки для спортивных сооружений, тротуарная плитка, мягкая резиновая плитка, контейнеры и урны для мусора, грунт для технических целей, а также бумажные полотенца и салфетки.

В правительстве добавили, что постановление подготовлено в рамках дорожной карты по реализации концепции расширенной ответственности производителей и импортёров товаров и упаковки. Её цель – достижение баланса между выпускаемой в оборот продукцией и её утилизацией.