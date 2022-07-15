МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подпишет указ о назначении главы Минпромторга Дениса Мантурова вице-премьером "очень быстро", если Госдума одобрит его кандидатуру, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Очень быстро. … Может быть и сегодня", — сказал он.

Владимир Путин 12 июля подписал указ, согласно которому количество заместителей председателя правительства увеличивается с 10 до 11. Новый вице-премьер совместит должность с постом министра промышленности и торговли. Премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить на этот пост действующего главу Минпромторга Дениса Мантурова и внес его кандидатуру в Госдуму.