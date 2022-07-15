МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, допускающий перечисление денежных средств, взыскиваемых по исполнительным листам, только на счета в российских банках или на казначейский счет. Госдума разрешила использовать маткапитал для оплаты образовательных услуг

Его принятие, по мнению кабмина, "позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу взыскателей, ставящих целью легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, уход от налогов и дальнейший вывод денежных средств за пределы Российской Федерации". Правительство указывает на "колоссальный объем" обналичивания денежных средств по исполнительным документам, выданным по сомнительным основаниям, который только в 2021 году составил около 26 миллиардов рублей и возрос по сравнению с 2020 годом почти на 25%.

"Предусматриваемый законопроектом запрет на исполнение требований исполнительных документов путем перечисления денежных средств на счет взыскателя в иностранном банке приведет к необходимости открытия взыскателем такого счета в российской кредитной организации или казначейского счета в целях обеспечения принудительного исполнения требований исполнительного документа", — отмечается в пояснительной записке.

Причем это будет касаться как взыскания денежных средств в рамках исполнительного производства по постановлению судебного пристава, так и взыскания средств кредитной организацией, обслуживающей счета должника, без возбуждения исполнительного производства на основании исполнительного документа, предъявленного непосредственно взыскателем. Госдума рассмотрит инициативы по поддержке россиян и экономики

При этом кредитная организация сможет приостановить исполнение исполнительного документа, если у ее сотрудников возникнут подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

По ранее возбужденным исполнительным производствам, в рамках которых средства должны были быть перечислены на счет взыскателя в иностранном банке, судебный пристав должен будет вынести и направить в банк требование о наложении ареста на эти деньги до представления взыскателем реквизитов счета, открытого им в российском банке. После представления этих новых реквизитов банк на основании постановления судебного пристава перечислит средства уже на российский счет взыскателя.