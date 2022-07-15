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Розничные продажи в США выросли в июне
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Объем розничных продаж в США в июне вырос на 1% по сравнению с маем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали... ПРАЙМ, 15.07.2022
экономика, новости, сша, продажи, статистика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в июне вырос на 1% по сравнению с маем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали увеличения показателя лишь на 0,8%.
Динамика мая при этом была пересмотрена — по новой оценке министерства, розничные продажи тогда снизились на 0,1%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.