МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в июне вырос на 1% по сравнению с маем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. В Китае сообщили, как в стране изменились объемы розничных и онлайн-продаж

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали увеличения показателя лишь на 0,8%.

Динамика мая при этом была пересмотрена — по новой оценке министерства, розничные продажи тогда снизились на 0,1%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.