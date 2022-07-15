МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о новых целях министерства: это прежде всего обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, развитие компетенций в сфере ОПК и продолжение импортозамещения. Путин подписал указ о назначении Мантурова вице-премьером

"Первое — это энергетическая безопасность, продовольственная безопасность. И те отрасли, которые задействованы в выполнении этих задач: энергомаш, сельхозмаш и производство химических продуктов, включая минеральные удобрения, средства зашиты растений, где требуется наличие собственных субстанций", — сказал он журналистам в Госдуме, отвечая на соответствующий вопрос.

Мантуров также подчеркнул, что РФ должна ускоренно двигаться в сторону разработки и локализации компонентов, агрегатов и комплектующих, необходимых в базовых отраслях промышленности.

"Основа и хребет промышленности — оборонно-промышленный комплекс, который выполняет сегодня очень важные задачи. Продолжим развивать компетенции, которые обеспечат боеспособность Вооруженных сил России", — резюмировал он.