Мантуров назвал новые цели Минпромторга после назначения его вице-премьером
Мантуров назвал энергетическую и продовольственную безопасности России новыми целями Минпромторга
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о новых целях министерства: это прежде всего обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, развитие компетенций в сфере ОПК и продолжение импортозамещения.
"Первое — это энергетическая безопасность, продовольственная безопасность. И те отрасли, которые задействованы в выполнении этих задач: энергомаш, сельхозмаш и производство химических продуктов, включая минеральные удобрения, средства зашиты растений, где требуется наличие собственных субстанций", — сказал он журналистам в Госдуме, отвечая на соответствующий вопрос.
Мантуров также подчеркнул, что РФ должна ускоренно двигаться в сторону разработки и локализации компонентов, агрегатов и комплектующих, необходимых в базовых отраслях промышленности.
"Основа и хребет промышленности — оборонно-промышленный комплекс, который выполняет сегодня очень важные задачи. Продолжим развивать компетенции, которые обеспечат боеспособность Вооруженных сил России", — резюмировал он.