МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия в рамках мер по усилению эффективности действующих европейских антироссийских санкций предлагает предусмотреть запрет на импорт российского золота в Европейский союз. Об этом говорится в распространенном документе органа исполнительной власти. В Еврокомиссии предложили усилить эффективность санкций против России

Отмечается, что санкционный пакет предусматривает введение запрета на импорт российского золота, а также усиление контроля за европейским экспортом современных технологий двойного назначения.

Согласно документу, пердложенные меры не коснутся торговли сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией.