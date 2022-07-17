МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил эффективность и большой потенциал к развитию горно-металлургического комплекса страны в поздравлении с 65-летием металлургии. Сообщение опубликовано на сайте Кремля. Газета The Statesman описала, как Путин "убивает" президентство Байдена

"Отмечу, что в отечественном горно-металлургическом комплексе всегда работали квалифицированные специалисты, отлично знающие своё дело, понимающие всю ответственность стоящих перед ними задач. И сегодня, несмотря на сложную ситуацию, вызванную нелегитимными санкциями ряда западных стран, отрасль демонстрирует эффективность и большой потенциал к развитию", — сказано в тексте телеграммы.

Путин также отметил важность выхода на новые рынки, формирования производственных и логистических цепочек, сохранения рабочих коллективов и повышения благосостояния горняков и металлургов.

"Уверен, что, опираясь на крепкие профессиональные традиции, вы успешно справитесь с этими вызовами, осуществите намеченные планы", — добавил президент.