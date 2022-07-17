МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия не внесла в проект документа, который должен усилить эффективность действующих против России санкций, запрет на импорт готовых ювелирных изделий из золота. Об этом сообщила американская Politico. Еврокомиссия предложила запретить импорт российского золота

По мнению авторов материала, эти действия позволяют оставить заметные лазейки в санкционном режиме.

Politico отметила, что проект приложения к санкционному документу свидетельствует о том, что Евросоюз запретит только золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты и отходы или лом золота. При этом в него не включили золото в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца.

"Это может оставить дыры, которые помогут деньгам течь в кремлевскую казну", — считают авторы материала.

Они также напомнили, что в 2019 году около 90% российского экспорта золота пришлось на Великобританию, которая вышла из Евросоюза.