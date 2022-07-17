МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия не внесла в проект документа, который должен усилить эффективность действующих против России санкций, запрет на импорт готовых ювелирных изделий из золота. Об этом сообщила американская Politico.

Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе

Еврокомиссия предложила запретить импорт российского золота

По мнению авторов материала, эти действия позволяют оставить заметные лазейки в санкционном режиме.

Politico отметила, что проект приложения к санкционному документу свидетельствует о том, что Евросоюз запретит только золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты и отходы или лом золота. При этом в него не включили золото в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца.

"Это может оставить дыры, которые помогут деньгам течь в кремлевскую казну", — считают авторы материала.

Они также напомнили, что в 2019 году около 90% российского экспорта золота пришлось на Великобританию, которая вышла из Евросоюза.