МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 18 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День моря — выходной    
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (июнь) 287,3 тыс 266,6 тыс
16:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса    
19:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (май) 87,7 млрд долл  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB X5 Group — операционные результаты за 2кв2022    
  RUB ТГК-1 — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 29.06.2022) 0,001070552 — див-д 2020 0,001125376 — див-д 2021
  RUB ГМК Норильский никель — закрытие реестра для участия в ВОСА (11.08.22, в заочной форме, об уменьшении УК путем погашения приобретенных ПАО акций)    