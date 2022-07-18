МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Договоренности, которых достигли Турция, Россия, Украина и делегация ООН на многосторонней встрече в Стамбуле, могут позволить снизить эффект от антироссийских санкций на мировую продовольственную безопасность, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху. Генсек ООН назвал переговоры по зерну в Стамбуле "лучом надежды"

"Нигерия <…> не вводила санкций против России, но логистика нарушена и сейчас сложно транспортировать товары в Африку. Если эти проблемы будут решены, будет здорово. И я рад, что на прошлой неделе стороны смогли договориться по вопросу зерна и удобрений на многосторонней встрече в Стамбуле под эгидой ООН. Мы надеемся, что это поможет ослабить эффект санкций на мировую продовольственную безопасность", — сказал он.

Посол добавил, что в медиа сейчас присутствует паника по поводу возможного сокращения запасов еды, но если в Нигерии будет достаточно осадков в этом сезоне, в стране смогут произвести достаточно продукции, чтобы прокормить граждан. При этом он не исключил, что стране потребуется закупить часть продовольствия за рубежом.

"Наша обеспокоенность по поводу ситуации с антироссийскими санкциями связана с тем, что мы сейчас не можем закупать у России удобрения, как раньше. Мы еще не почувствовали влияние санкций, но если кризис продолжится, это может ударить и по нам", — подчеркнул Шеху.

На прошлой неделе в Стамбуле состоялись переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса". По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, ожидается новая встреча украинской и российской делегаций в Турции для обсуждения этой темы.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.