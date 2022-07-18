МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Практика применения доллара в сотрудничестве между Россией и Ираном со временем прекратится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Эрдоган планирует двустороннюю встречу с Путиным в ходе визита в Иран

"А мы с вами знаем, что в прошлом году объем торгово-экономических отношений между двумя странам чуть-чуть превысил четыре миллиарда долларов США, хотя, может быть, и неправильно считать их в долларах США, и со временем, наверное, мы отойдем от этой практики по мере того, как мы будем развивать наше взаимодействие в банковской финансовой сфере", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24" в интервью Гостелерадио Ирана.

Пресс-секретарь уточнил, что только за первые четыре месяца 2022 года торговый оборот увеличился на 31% и назвал это положительной динамикой.

Песков отметил, что у России и Ирана есть возможность выстроить сотрудничество, чтобы минимизировать последствия санкций. По его словам, Иран не первое десятилетие находится под санкциями и хорошо адаптировался к тому, чтобы развиваться и повышать благосостояние своего народа, несмотря на ограничения. Россия тоже привыкла к санкциям, ограничения против нее вводились еще со времен СССР, отметил он.

"И вот я думаю, что у нас есть возможность выстроить двустороннее сотрудничество, которое позволит нам минимизировать ущерб от этих двусторонних санкций", — сказал он.

Кроме того, Песков сообщил, что всеобъемлющий договор о сотрудничестве между Россией и Ираном может быть подписан вскоре после правок.

"Мы надеемся, что скоро. Наш министр иностранных дел господин Лавров был в Тегеране месяц назад, он общался со своим коллегой, и собственно, в середине июля месяца наш вариант текста этого всеобъемлющего договора передали иранской стороне. И мы надеемся, что исходя из того, что ваш министр достаточно высоко оценил текст этого договора, который был сформулирован нами по результатам межведомственного согласования, мы надеемся, что после того, как какие-то дополнительные правки с учетом мнения иранской стороны будут внесены и согласованы, можно будет выйти на подписание достаточно быстро и уже в ближайшее время", — пояснил он.