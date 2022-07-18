МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Прошлый год стал самым успешным в жилищном строительстве — было введено 92,6 миллиона квадратных метров жилья, что на 18,7% больше, чем планировалось, выросли и объемы выдачи ипотеки, заявил президент России Владимир Путин. Путин призвал привлекать бизнес в высокотехнологичные отрасли

Он также отметил, что было выдано рекордное количество ипотечных кредитов — почти два миллиона, в том числе благодаря государственным программам ипотечного кредитования. По его словам, также растет количество реализованных проектов по созданию комфортной городской среды.