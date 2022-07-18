Путин оценил темпы строительства жилья и выдачи ипотеки в России
Путин: 2022 год стал самым успешным в жилищном строительстве, выдача ипотеки также выросла
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Прошлый год стал самым успешным в жилищном строительстве — было введено 92,6 миллиона квадратных метров жилья, что на 18,7% больше, чем планировалось, выросли и объемы выдачи ипотеки, заявил президент России Владимир Путин.
Он также отметил, что было выдано рекордное количество ипотечных кредитов — почти два миллиона, в том числе благодаря государственным программам ипотечного кредитования. По его словам, также растет количество реализованных проектов по созданию комфортной городской среды.