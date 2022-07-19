МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Швейцария в июне сократила закупки российского золота, о чем свидетельствуют опубликованные во вторник данные таможенного управления. Ювелирный бренд Sokolov начал производить инвестиционное золото в слитках

В июне Швейцария импортировала из России 284 кг золота против 3089 кг в мае. Россия является вторым по величине производителем золота в мире, согласно данным Всемирного совета по золоту (WGC).

В июне Великобритания, США, Япония и Канада в рамках встречи Большой семерки пришли к соглашению о запрете новых поставок золота из России, а Еврокомиссия на прошлой неделе представила на рассмотрение новый пакет санкций, подразумевающий запрет на импорт российского золота. Традиционно придерживающаяся нейтралитета Швейцария все же соблюдает введенные ЕС санкции в отношении России.

Однако Робин Колвенбах, главный исполнительный директор аффинажного предприятия Argor Heraeus, считает, что запрет на импорт золота практически невыполним. "Фундаментальная проблема в том, что золото, как вода, везде найдет лазейку. Если некоторые страны больше не будут покупать золото у России, то другие продолжат это делать, особенно если им будет предложен дисконт", — отметил он.