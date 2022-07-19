МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Благодаря расширению квот Евросоюза, Молдавия начинает увеличивать свой экспорт в европейские страны. Об этом заявила президент Майя Санду. В Молдавии планируют упростить производство возобновляемой энергии к зиме

Ранее министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску сообщил об одобрении Европейским советом увеличения экспортных квот на поставки яблок, груш, винограда, помидоров, чеснока, вишни и виноградного сока сроком на один год.

По словам Санду, Евросоюз стал основным рынком сбыта молдавской продукции. "Нам удалось выйти на европейский рынок благодаря Соглашению о свободной торговле и более тесным отношениям с ЕС", — написала глава государства на своей странице в социальной сети.

"Увеличение экспорта означает рост доходов молдавских компаний, зарплат и количества рабочих мест, налогов, поступающих в бюджет страны. Все это улучшит качество жизни наших людей", – отметила Санду.