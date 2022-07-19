Президент Молдавии заявила об увеличении экспорта товаров в Евросоюз
Президент Молдавии заявила, что страна начинает увеличивать свой экспорт в Евросоюз
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Благодаря расширению квот Евросоюза, Молдавия начинает увеличивать свой экспорт в европейские страны. Об этом заявила президент Майя Санду.
Ранее министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску сообщил об одобрении Европейским советом увеличения экспортных квот на поставки яблок, груш, винограда, помидоров, чеснока, вишни и виноградного сока сроком на один год.
По словам Санду, Евросоюз стал основным рынком сбыта молдавской продукции. "Нам удалось выйти на европейский рынок благодаря Соглашению о свободной торговле и более тесным отношениям с ЕС", — написала глава государства на своей странице в социальной сети.
"Увеличение экспорта означает рост доходов молдавских компаний, зарплат и количества рабочих мест, налогов, поступающих в бюджет страны. Все это улучшит качество жизни наших людей", – отметила Санду.