МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Растущий курс рубля, дорогая логистика и падение спроса на рынке лома черных металлов в Юго-Восточной Азии делают невпечатляющими перспективы российского экспорта такого сырья в этот регион, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. Мишустин рассказал о задачах металлургической отрасли

"Спрос на металлолом в мире снизился на фоне замедления мировой экономики, и цены на него заметно отступили. При таких условиях перспективы экспорта лома из РФ в страны ЮВА не выглядят впечатляющими", — сказал он.

По его словам, ситуация ухудшается из-за растущего курса рубля, возможных проблем с расчетами, а также дороговизны перевозок. "Одно дело – поставки в Турцию, там достаточно переплыть не очень большое Черное море. Другое дело – Китай, куда из европейской части страны надо обойти чуть ли не половину планеты", — отметил Калачев.

Аналитик также подчеркнул, что стоимость перевозок не так заметна в цене продукции с высокой добавленной стоимостью, но очень заметна в более низких ценах на сырье и полуфабрикаты.

Кроме того, он считает, что экспортные квоты и пошлины в РФ на лом черного металла также не стимулируют поставки в отдаленные регионы планеты, увеличивая издержки.

Для защиты внутреннего рынка в России с 1 июня по 31 июля были введены тарифные квоты на экспорт лома черных металлов. Минпромторг РФ предлагает продлить тарифную квоту на вывоз лома и отходов черных металлов и смягчить по ним условия с 1 августа до конца текущего года.