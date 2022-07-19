МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени" 20 июля, сообщила пресс-служба Кремля. Путин призвал сфокусировать внимание на высокотехнологичных отраслях

Отмечается, что в ходе заседания Путину презентуют проекты, получившие максимально высокую оценку экспертов.

Также сообщается, что предложения авторов идей, разделенные на три блока — технологии, социальное партнерство, предпринимательство, — представят генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ", председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.

В пресс-службе добавили, что заявочная кампания по сбору идей для форума завершилась 20 мая. Идеи принимались на платформе ideas.roscongress.org. Число участников превысило 311 тысяч человек из всех регионов России, подано 19,5 тысяч идей.