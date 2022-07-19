ВЕНА, 19 июл — ПРАЙМ. Мэр Вены Михаэль Людвиг во вторник выступил за снижение цен на основные продукты питания, этого можно добиться либо снижением НДС, либо ограничением цен, рассказал он газете Österreich. Годовая инфляция в Австрии достигла максимума за 47 лет

Как сообщили в мэрии, эта тема должна стать предметом обсуждения на предложенном Людвигом саммите по мерам против инфляции. Венский мэр призвал к встрече с представителями федерального и регионального уровней, всех партий, представленных в парламенте, а также социальных партнеров и представителей Европейского Союза.

Ранее глава австрийской федеральной земли Каринтия Питер Кайзер выступил за официальное регулирование цен на хлеб, муку и молоко.

Как свидетельствуют данные федерального статистического управления Statistik Austria, годовая инфляция в Австрии по итогам июня стала максимальной с сентября 1975 года — 8,7%.