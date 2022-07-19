ТЕГЕРАН, 19 июл — ПРАЙМ. Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Тегеране, где у российского лидера запланирована серия встреч с руководством Ирана, а также трехсторонние переговоры с участием Турции. Эрдоган планирует двустороннюю встречу с Путиным в ходе визита в Иран

Сначала Путин встретится с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, затем с верховным лидером Али Хаменеи. Затем Путин отдельно переговорит с турецким коллегой.

После этого состоятся переговоры в формате Россия-Иран-Турция. Как ожидается, президенты стран сделают по итогам встречи заявление.