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Путин проводит встречу с президентом Ирана
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. Встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси началась Тегеране, передает корреспондент РИА Новости. Путин находится с однодневным визитом в Тегеране. Как... ПРАЙМ, 19.07.2022
экономика, новости, владимир путин, ибрахим раиси, иран, переговоры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТЕГЕРАН, 19 июл — ПРАЙМ. Встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси началась Тегеране, передает корреспондент РИА Новости.
Путин находится с однодневным визитом в Тегеране.
Как ожидается, президенты стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную проблематику.