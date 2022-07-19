ТЕГЕРАН, 19 июл — ПРАЙМ. Встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси началась Тегеране, передает корреспондент РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган планирует двустороннюю встречу с Путиным в ходе визита в Иран

Путин находится с однодневным визитом в Тегеране.

Как ожидается, президенты стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную проблематику.