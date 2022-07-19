ТЕГЕРАН, 19 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, что отношения двух стран развиваются хорошими темпами и вносят существенный вклад в сирийское урегулирование, а с точки зрения товарооборота могут похвастаться рекордными цифрами. В Иране запустили торги парой "риал — рубль"

"Рекордными цифрами мы можем похвастаться с точки зрения роста товарооборота. Мы укрепляем наше взаимодействие по международной безопасности, вносим существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса", — сказал Путин в ходе встречи.

Раиси, в свою очередь, выразил надежду, что поездка Путина в Исламскую Республику станет поворотным моментом в двусторонних отношениях.

"Надеюсь, что ваш визит в Исламскую Республику Иран станет поворотным этапом в том, что касается развития отношений между двумя странами, а также регионального и международного сотрудничества", — сказал Раиси.

Кадры встречи двух лидеров в Тегеране показал телеканал "Россия 24".