ТЕГЕРАН, 20 июл — ПРАЙМ. Турция многое сделала, чтобы достичь договоренности по вывозу украинского зерна, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин заявил о прогрессе по теме вывоза зерна из черноморских портов

"Я уже говорил о том, что Турецкая Республика и лично президент (Тайип) Эрдоган многое сделали для того, чтобы была достигнута договоренность по вывозу украинского зерна, но изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано", — сказал он после трехсторонней встречи глав государств-гарантов "астанинского процесса".

Путин уточнил, что ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, должны быть сняты.

"Мы об этом договаривались в начале с международными организациями. Они взяли на себя труд все это запакетировать. Никто не возражал до сих пор, в том числе американские наши партнеры. Посмотрим, что из этого получится в ближайшее время", — добавил Путин.