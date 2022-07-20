ВАШИНГТОН, 20 июл — ПРАЙМ. США пообещали ужесточить уже введенные против России санкции и попытаться ослабить ее военный потенциал в случае попытки Москвы, как утверждает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, "аннексировать" освобожденные территории на Украине. Минюст США хочет отдавать Украине доход с имущества россиян

"Мы можем ввести дополнительные санкции, ужесточить уже действующие, а также продолжить попытки ограничивать возможности (президента РФ Владимира) Путина продолжать войну. Ведение войны — дорогостоящее занятие", — ответил Кирби в ходе брифинга на вопрос, какие меры готовы принять в американской администрации в ответ на готовящиеся, по мнению Вашингтона, подобные планы со стороны РФ.

В ходе спецоперации российские военные освободили и взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России. Спецоперация также позволила разблокировать Северо-Крымский канал и возобновить поставки днепровской воды, заблокированную киевским режимом в 2014 году.

Кирби также выступил с утверждением, что в результате введенных коллективных санкций инфляция в России "уже выросла до 20%, а ее импорт упал на 40%". "Все эти действия не проходят без последствий, и мы готовы сделать эти последствия еще более тяжелыми", — заявил представитель Белого дома.

По последним данным Росстата, в июне была зафиксирована несвойственная для этого месяца дефляция — 0,35%, это максимальное снижение цен в месячном выражении с августа 2017 года. В годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 15,9% с 17,1% в мае.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.