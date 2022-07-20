СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Трансформация экспортной выручки во внутренний рынок капитала при одновременном снижении ключевой ставки Центробанком позитивно скажутся на экономике России, сказал РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Аналитик объяснил, куда власти денут лишнюю валюту

Ранее Лосев заявил, что ожидает снижение ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России в пятницу на 0,5 процентного пункта — до 9% годовых и до 8,5% осенью.

По мнению Лосева, ключевая ставка Банка России, которая является ориентиром для банков, остается еще очень высокой. Для стабильного развития ставки должны быть ниже, но это является не единственным условием, считает эксперт. Основной проблемой российской экономики является дефицит инвестиций в основной капитал и в производственные мощности.

"Сейчас, когда профицит сальдо текущего счета увеличивает активы страны, но не происходит оттока средств за границу, накопленная выручка от экспорта может стать ресурсом формирования внутреннего инвестиционного капитала. Если две тенденции – снижение ставки Центробанком и трансформация потока денег от экспортных операций во внутренний рынок капитала сработает, то это будет очень позитивно для нашей экономики", — сказал Лосев.

ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финрынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако в конце апреля регулятор уменьшил ставку до 14%, а в конце мая на фоне недельной дефляции снизил ставку до 11%. В июне ЦБ еще снизил ставку — до 9,5%, вернув ее на уровень, который наблюдался до введения западных санкций. При этом ЦБ ужесточил сигнал по своим дальнейшим шагам по ключевой ставке: будет оцениваться целесообразность ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях.