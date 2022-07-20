ПЕКИН, 20 июл — ПРАЙМ. США должны прекратить незаконно вывозить нефть и другие ресурсы из Сирии, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Уберите это". Китай обломал надежды торговцев нефтью

Он отметил, что США должны уважать суверенитет и территориальную целостность страны и откликнуться на голос сирийского народа. Им следует немедленно отменить односторонние санкции в отношении Сирии, прекратить разграбление сирийских национальных ресурсов и конкретными действиями возместить нанесенный сирийскому народу ущерб.

Дипломат подчеркнул, что военные США по-прежнему силой контролируют основные нефтедобывающие и зерновые районы Сирии, захватывая национальные ресурсы, что еще больше усугубляет гуманитарный кризис.