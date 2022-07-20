МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Европа будет стараться нарастить объемы поставок тех видов металлов из России, которые пока не находятся под санкционным запретом, поделился мнением с РИА Новости основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров. Эксперт оценил перспективы экспорта российского металлолома в Азию

Ранее в среду торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов заявил в интервью РИА Новости, что поставки никелевого штейна из РФ для финской "дочки" "Норникеля" увеличились, у компании есть планы нарастить производство до 100 тысяч тонн.

"Европа закупает впрок много сырья из России, и это не только уголь и нефть, но и те металлы, которые пока не под санкциями. Вероятно, что в ситуации с "Норникелем" мы видим такое же намерение европейских производителей закупить побольше сырья из РФ, пока санкции не ужесточили еще больше", — сказал Сидоров.

В частности, по его словам, крупнейшим потребителем никелевого сырья в ЕС остается немецкой концерн BASF, который сотрудничает с "Норникелем" на базе финского предприятия Nornickel Harjavalta. Именно эта "дочка" компании из РФ поставляет сырье для производства аккумуляторов на завод BASF.

Также он напомнил, что в 2021 году "Норникель" заявил о планах расширения выпуска на Harjavalta — на первом этапе с текущего уровня 65 тысяч тонн в год до 75 тысяч тонн в 2023 году, на втором этапе — до более 100 тысяч тонн к началу 2026 года.

"Однако, учитывая санкционное давление и перспективы еще больших ограничений, "Норникель" еще в марте текущего года заявлял, что готовит план "Б". Планируется переориентировать поставки никелевого сырья на азиатские рынки – это вполне допустимо и возможно, даже при усложнении логистики", — сказал эксперт.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После этого ЕС принял ряд новых пакетов санкций, четвертый которых запретил импортировать некоторые виды продукции из железа и стали, произведенной на территории России.