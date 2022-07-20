МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал 11 "грехов", в которых сейчас обвиняют Россию. В их число вошли рост цен на продукты и бензин в ЕС и США, аномальная жара, поведение американского президента Джо Байдена и исчезновение динозавров. Лавров оценил "страдания" Европы от антироссийских санкций

"НАШИ ГРЕХИ (в чём виновата Россия): в безумном подорожании бензина на всех бензоколонках США и их близких союзников. В росте цен на все продукты питания во всех магазинах на всех континентах. В одуряющей жаре на европейских курортах, от которой мучится всё живое. В провоцировании введения "адских санкций" против России, которые ударили по беззащитным европейским компаниям", — указал он в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева Россия также "виновата" в том, что Байден "периодически путает слова, не может найти выход из комнаты и читает технические примечания по тексту суфлёра", в том, что в Америке можно голосовать по почте, и в том, что канцлера Германии Олафа Шольца обозвали "обиженной ливерной колбасой".

"В отставках европейских лидеров с момента аррогантного создания Петром I Российской империи всем назло. В манипулировании общественным мнением за счёт произведений российской классической литературы и симфонической музыки, которые некритично потребляют доверчивые европейцы. В злодейском убийстве прогрессивного европейского политика Гая Юлия Цезаря бандой террористов Публия Сервилия Каски, Марка Брута и других российских наймитов с целью внесения раскола в западный мир и продвижения антилиберальных ценностей", — написал он.

Медведев также отнес к "грехам" РФ ничем не спровоцированное "нанесение упреждающего метеоритного удара по нашей планете и последующем исчезновении динозавров".

"Список открытый. Пополняется", — заключил Замруководителя Совбеза.