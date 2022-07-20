МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подготовила законопроект для оперативного пресечения необоснованного роста цен более чем на 30% из-за согласованных действий хозсубъектов, сообщило ведомство. Цены на авиабилеты по России на июнь-июль остались на уровне прошлого года

"Разработанный ведомством законопроект позволит оперативно пресекать недобросовестное поведение отдельных хозсубъектов и будет способствовать обеспечению баланса спроса и предложения на товарных рынках. В случае принятия закона эти изменения будут действовать до конца 2024 года", — говорится в сообщении.

Так, согласно проекту, предлагается распространить антимонопольные запреты на согласованные действия хозсубъектов, которые приводят к установлению экономически необоснованной цены товара, то есть не обусловленной экономическими факторами, такими как существенное изменение спроса или предложения, цены на сырье и материалы, изменение регулируемых тарифов.

Уточняется, что речь идет о повышении цен более чем на 30% в течение двух месяцев, которые будут фиксировать Минэкономразвития РФ, а заключение направляться в правительство. На основании поручения правительства антимонопольная служба также будет оценивать действия компаний на предмет необоснованного повышения цен, при этом отнесение товара к категории социально значимых будет осуществляться при проведении соответствующего анализа министерством.

Кроме того, будет действовать институт предупреждения: в случае его исполнения административная ответственность не возникает.