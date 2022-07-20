МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас наступает новый этап в мировой истории, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста. Медведев назвал 11 "грехов", в которых Запад обвиняет Россию

"Наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалах — моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью", — сказал Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".

"Складывается впечатление, что Запад просто не может предложить миру свою модель будущего", — добавил он.

Президент отметил несправедливость существующей на данный момент модели тотального доминирования "так называемого золотого миллиарда".

"И как на национальном, так и на глобальном уровне идет выработка основ, принципов гармоничного и более справедливого, социально ориентированного и безопасного миропорядка — альтернативного существующему — или можно сказать, существовавшему до сих пор однополярному мироустройству, которое по своему характеру, безусловно, становится тормозом для развития цивилизации", — добавил президент.