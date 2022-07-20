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2022
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Эрдоган оценил результаты переговоров с Путиным в Тегеране
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. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "содержательными и продуктивными" переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, состоявшиеся во вторник в Тегеране. "У нас... ПРАЙМ, 20.07.2022
экономика, новости, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, переговоры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СТАМБУЛ, 20 июл — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "содержательными и продуктивными" переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, состоявшиеся во вторник в Тегеране.
"У нас состоялась содержательная и продуктивная двусторонняя встреча с президентом Российской Федерации, господином Путиным", — сказал он журналистам в самолете по возвращении из Ирана.