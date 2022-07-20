СТАМБУЛ, 20 июл — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "содержательными и продуктивными" переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, состоявшиеся во вторник в Тегеране. Путин: Канада хочет выйти на рынок Европы со своими энергоресурсами

"У нас состоялась содержательная и продуктивная двусторонняя встреча с президентом Российской Федерации, господином Путиным", — сказал он журналистам в самолете по возвращении из Ирана.