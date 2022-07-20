ВАШИНГТОН, 20 июл — ПРАЙМ. Потребительские цены в Канаде по итогам июня 2022 года выросли на 8,1% в годовом выражении, что стало максимальным значением с 1983 года, сообщило в среду статистическое агентство страны. Годовая инфляция в Британии стала рекордной за последние 40 лет

Среди основных факторов роста указываются цены на топливо, при этом положительная динамика не менее 3% в первом летнем месяце наблюдалась по семи из восьми составляющих индекса. За исключением цен на топливо потребительские цены в июне выросли на 6,5%.

"В годовом исчислении потребители платили на 54,6% больше за топливо в июне вслед за ростом на 48,0% в мае. Цены на топливо в значительной степени следовали за ценами на сырую нефть", — отмечается в отчете ведомства.

Помимо топлива, на 8,2% выросли цены на пассажирские транспортные средства, на 5,2% — на услуги, расходы на проживание увеличились на 12,2%, а расходы на проживание в путешествиях по стране повысились на 49,7%.

В мае потребительские цены в Канаде выросли на 7,7% в годовом выражении.