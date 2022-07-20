МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. России необходимо принципиально отказаться от прежних экономических цепочек и работать над выстраиванием новых. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Лавров: Запад пытается втянуть ООН в игры вокруг "украинского зерна"

По его словам, Москва не планирует возвращаться на полгода назад. Следует выстраивать принципиально новые, более надежные экономические цепочки. Этим Россия сейчас и занимается, подчеркнул министр иностранных дел.

Глава российского внешнеполитического ведомства также привел ряд инициатив, направленных н углубление связей с восточными партнерами.