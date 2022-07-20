Лавров заявил о необходимости выстраивать новые экономические цепочки
Лавров: Россия должна отказаться от прежних экономических цепочек и выстраивать новые
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. России необходимо принципиально отказаться от прежних экономических цепочек и работать над выстраиванием новых. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, Москва не планирует возвращаться на полгода назад. Следует выстраивать принципиально новые, более надежные экономические цепочки. Этим Россия сейчас и занимается, подчеркнул министр иностранных дел.
Глава российского внешнеполитического ведомства также привел ряд инициатив, направленных н углубление связей с восточными партнерами.