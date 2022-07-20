МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Рост экономики Германии замедлится до 1,2% в 2022 году, а в 2023-м составит 0,8%. Об этом говорится в прогнозе Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ). МВФ спрогнозировал падение ВВП в некоторых европейских странах

Согласно отчету фонда, увеличение ВВП Германии ожидается на уровне 1,2% в 2022 году и 0,8% в 2023 году по сравнению с увеличением на 2,9% по итогам 2021 года.

Отмечается, что рост потребительских цен в стране в 2022 году ожидается на уровне 7,7%, уровень безработицы может составить 3,1%.

МВФ подчеркивает, что среди причин замедления указываются сокращение поставок российского и рост цен на энергоносители.