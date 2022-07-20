2022-07-20T17:22:14+03:00
2022-07-20T17:22:14+03:00
2022-07-20T17:22:14+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220720/837550335.html
МФВ спрогнозировал замедление роста ВВП в Германии
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рост экономики Германии замедлится до 1,2% в 2022 году, а в 2023-м составит 0,8%. Об этом говорится в прогнозе Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ)... ПРАЙМ, 20.07.2022
экономика, новости, мвф, германия, ввп
https://1prime.ru/images/83723/68/837236808.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83723/68/837236808.jpg
https://1prime.ru/images/83723/68/837236807.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83723/68/837236807.jpg
https://1prime.ru/images/83723/67/837236795.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83723/67/837236795.jpg
https://1prime.ru/gas/20220719/837533682.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Рост экономики Германии замедлится до 1,2% в 2022 году, а в 2023-м составит 0,8%. Об этом говорится в прогнозе Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно отчету фонда, увеличение ВВП Германии ожидается на уровне 1,2% в 2022 году и 0,8% в 2023 году по сравнению с увеличением на 2,9% по итогам 2021 года.
Отмечается, что рост потребительских цен в стране в 2022 году ожидается на уровне 7,7%, уровень безработицы может составить 3,1%.
МВФ подчеркивает, что среди причин замедления указываются сокращение поставок российского и рост цен на энергоносители.